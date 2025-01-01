Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фрэнк Оз
Награды
Награды и номинации Фрэнка Оза
Frank Oz
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Фрэнка Оза
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Номинант
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)
Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба
А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»
Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»
Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены
«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном
Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667