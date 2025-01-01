Меню
Фиона Шоу
Награды
Награды и номинации Фионы Шоу
Fiona Shaw
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Фионы Шоу
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
