Вольфганг Петерсен
Награды
Награды и номинации Вольфганга Петерсена
Wolfgang Petersen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Вольфганга Петерсена
Оскар 1983
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Foreign Language Film
Номинант
