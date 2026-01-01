Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Андрей Прошкин
Награды
Награды и номинации Андрей Прошкин
Andrei Proshkin
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Награды
Награды и номинации Андрей Прошкин
ММКФ 2015
Региональный приз голосов
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 2012
Премия НЕТПАК
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
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