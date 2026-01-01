Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Марк Пеллегрино
Награды
Награды и номинации Марка Пеллегрино
Mark Pellegrino
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Награды и номинации Марка Пеллегрино
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
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