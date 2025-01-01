Меню
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Награды
Награды и номинации Лорен Грэм
Lauren Graham
Награды
Награды и номинации Лорен Грэм
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
