Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Роберт Вагнер
Награды
Награды и номинации Роберта Вагнера
Robert Wagner
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Роберта Вагнера
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1953
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить