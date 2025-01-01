Меню
Бен Газзара
Награды
Награды и номинации Бена Газзары
Ben Gazzara
Награды и номинации Бена Газзары
Золотой глобус 1968
Best TV Star - Male
Номинант
Золотой глобус 1967
Best TV Star - Male
Номинант
Золотой глобус 1966
Best TV Star - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1983
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
