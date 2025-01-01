Меню
Тимоти Басфилд
Timothy Busfield
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Тимоти Басфилда
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
