Персоны
Билл Дьюк
Награды
Награды и номинации Билла Дьюка
Bill Duke
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Билла Дьюка
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Сандэнс 1985
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
