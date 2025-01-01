Меню
Юрий Быков
Награды
Награды и номинации Юрия Быкова
Награды и номинации Юрия Быкова
Каннский кинофестиваль 2013
Главный приз Недели критики
Номинант
Кинотавр 2014
Лучший сценарий
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2009
Кинотавр. Короткометражный фильм
Победитель
Кинотавр 2019
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2013
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2010
Полнометражный фильм
Номинант
