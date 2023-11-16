Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм»

В картине акцент будет сделан на личной истории Артема Стрелецкого.

«Кинопоиск» выпустил трейлер остросюжетной картины «Триггер. Фильм», который является продолжением популярного сериала «Триггер» о психологе-провокаторе Артеме Стрелецком в исполнении Максима Матвеева. Премьера полнометражного продолжения состоится на стриминге 21 декабря.

По сюжету, после событий второго сезона Стрелецкий оставил Москву и перебрался на морское побережье в Калининград. Там он уже полгода работает барменом, по старой памяти продолжая помогать посетителям заведения решать свои психологические проблемы. Вместе с тем главный герой пытается воспитывать маленького сына Кирюшу (Марк Юсеф) и не может забыть Леру (Виктория Маслова), которая является ему во снах.

Однажды в бар к Стрелецкому наведывается девушка по имени Майя (Ирина Старшенбаум), которая тоже является психологом, работая с детьми. Ее появление позволит Стрелецкому иначе взглянуть на самого себя.

По словам Старшенбаум, зрителей ждет «терапевтическое кино».

Режиссером «Триггера. Фильм» выступает Александра Ремизова, являющаяся автором идеи и продюсером оригинального сериала. Сценарий написал Андрей Цибульский. В актерский состав также вошли Влад Тирон, Игорь Костолевский, Анатолий Руденко, Полина Маликова и другие.