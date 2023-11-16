Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм»

Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм»

16 ноября 2023 15:01
Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм»

В картине акцент будет сделан на личной истории Артема Стрелецкого.

«Кинопоиск» выпустил трейлер остросюжетной картины «Триггер. Фильм», который является продолжением популярного сериала «Триггер» о психологе-провокаторе Артеме Стрелецком в исполнении Максима Матвеева. Премьера полнометражного продолжения состоится на стриминге 21 декабря.

По сюжету, после событий второго сезона Стрелецкий оставил Москву и перебрался на морское побережье в Калининград. Там он уже полгода работает барменом, по старой памяти продолжая помогать посетителям заведения решать свои психологические проблемы. Вместе с тем главный герой пытается воспитывать маленького сына Кирюшу (Марк Юсеф) и не может забыть Леру (Виктория Маслова), которая является ему во снах.

Однажды в бар к Стрелецкому наведывается девушка по имени Майя (Ирина Старшенбаум), которая тоже является психологом, работая с детьми. Ее появление позволит Стрелецкому иначе взглянуть на самого себя.

По словам Старшенбаум, зрителей ждет «терапевтическое кино».

Режиссером «Триггера. Фильм» выступает Александра Ремизова, являющаяся автором идеи и продюсером оригинального сериала. Сценарий написал Андрей Цибульский. В актерский состав также вошли Влад Тирон, Игорь Костолевский, Анатолий Руденко, Полина Маликова и другие.

Фото: «Кинопоиск»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Константин Эрнст анонсировал переосмысление «Семи самураев» с цифровыми советскими актерами Константин Эрнст анонсировал переосмысление «Семи самураев» с цифровыми советскими актерами Читать далее 17 ноября 2023
Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек» Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек» Читать далее 16 ноября 2023
Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Дакота Джонсон предвидит будущее в трейлере супергеройского фильма «Мадам «Паутина» Читать далее 15 ноября 2023
Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм» Максима Матвеева настигает его прошлое в трейлере «Триггера. Фильм» Читать далее 16 ноября 2023
Тимур Батрутдинов сыграет злодея в продолжении «Счастливых вместе» Тимур Батрутдинов сыграет злодея в продолжении «Счастливых вместе» Читать далее 16 ноября 2023
Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль» Мститель Кевин Спейси начинает зловещую игру в трейлере триллера «Контроль» Читать далее 16 ноября 2023
Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом Читать далее 15 ноября 2023
Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2» Рокки и Джинджер спасают дочь в трейлере «Побега из курятника 2» Читать далее 16 ноября 2023
Кейли Куоко пытается выйти из криминальной игры в трейлере экшен-комедии «Моя жена — киллер» Кейли Куоко пытается выйти из криминальной игры в трейлере экшен-комедии «Моя жена — киллер» Читать далее 16 ноября 2023
5 самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн 5 самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн Читать далее 16 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше