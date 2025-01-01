Меню
Джей Роуч
Награды
Награды и номинации Джей Роуч
Jay Roach
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джей Роуч
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
