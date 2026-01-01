Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Персоны Филипп Янковский Награды

Filipp Yankovskiy
Кинофестиваль Кинотавр 2003 Кинофестиваль Кинотавр 2003
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2005 Кинофестиваль Кинотавр 2005
Полнометражный фильм
Номинант
