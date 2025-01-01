3 вопиющих ошибки «Спасти рядового Райана», которые заметили даже американские историки: Спилбергу дали «Оскар», а он столько переврал

Первая часть «Сумерек» собрала меньше всего денег: рейтинг по мировым сборам франшизы (у лидера $848 593 948)

«Русская Бриджит Бардо» и Чаплин по-советски: как итальянцы восприняли «Бриллиантовую руку» и что их смутило в комедии

Ник Фьюри словно исчез после финала «Мстителей» — смерть друзей его подкосила: рассказываем, чем сейчас занимается бывший директор «Щ.И.Т.»

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу

«Те, на которых я воспитан»: в топ-7 любимых фильмов Хабенского вошел «Метод» – а угадаете, какие еще 6 картин он выбрал?

«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье

Очень сложный тест: сможете вспомнить советский фильм по кадру с телевизором?

Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга