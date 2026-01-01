Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Финн Уиттрок
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Награды и номинации Финн Уиттрок
Finn Wittrock
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Награды
Награды и номинации Финн Уиттрок
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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