Киноафиша Персоны Элисон Бри Награды

Награды и номинации Элисон Бри

Alison Brie
Награды и номинации Элисон Бри
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
