Награды и номинации Джеймс Фокс

Золотой глобус 1966 Золотой глобус 1966
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
