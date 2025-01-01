Меню
Джеймс Фокс
Награды
Награды и номинации Джеймс Фокс
James Fox
Награды и номинации Джеймс Фокс
Золотой глобус 1966
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
