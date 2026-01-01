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Награды и номинации Мэтта Бомера

Matt Bomer
Награды и номинации Мэтта Бомера
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Best Musical Moment
Номинант
 Best Musical Moment
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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