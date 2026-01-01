Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мэтт Бомер
Награды
Награды и номинации Мэтта Бомера
Matt Bomer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Мэтта Бомера
Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Musical Moment
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
«Явный перебор»: за границей этой комедии с Мироновым выдали рейтинг 8,2 — в России прозвали «полным разочарованием»
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить