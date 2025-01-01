Меню
Персоны
Тоби Джонс
Награды
Награды и номинации Тоби Джонс
Toby Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тоби Джонс
Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2018
Лучший комедийный актёр
Победитель
BAFTA 2016
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
