Награды и номинации Брюса Гринвуда

Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
