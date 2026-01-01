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Мост
Киноафиша Мост

Спектакль Мост

16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Премьера нового театрального проекта Вячеслава Невинного

Премьера нового театрального проекта, поставленного Вячеславом Невинным, чьи работы неоднократно становились лауреатами престижных театральных фестивалей, в том числе фестиваля «Амурская осень», а также входили в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска».

Судьба на мосту
Пьеса «МОСТ» — это мудрая притча о выборе между добром и злом. Судьба главной героини загоняет её на мост, где в решающий момент перед ней появляются Ангел и Черт. Вопрос остаётся открытым: помогут ли ей эти сверхъестественные силы? Уйдёт ли она от превратностей судьбы и найдёт ли своё счастье? И, главное, что она выберет, когда даже потусторонние силы не смогут дать четкий ответ? Кого она послушает и чьи доводы окажутся более весомыми?

Сказочная история о сложном выборе
Создатели спектакля уверены, что зрителей ждёт не тяжёлая драма, а сказочная история на темы, которые понятны каждому. Спектакль наполнен глубокими философскими размышлениями и насыщен сложными пластическими композициями и оригинальными световыми интермедиями, которые создают уникальную атмосферу для зрителей.

 

Режиссер
Вячеслав Невинный-мл.
В ролях
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Вячеслав Невинный-мл.
Василиса Невинная

Фотографии

Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост Мост
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