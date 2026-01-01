Премьера нового театрального проекта Вячеслава Невинного

Премьера нового театрального проекта, поставленного Вячеславом Невинным, чьи работы неоднократно становились лауреатами престижных театральных фестивалей, в том числе фестиваля «Амурская осень», а также входили в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска».

Судьба на мосту

Пьеса «МОСТ» — это мудрая притча о выборе между добром и злом. Судьба главной героини загоняет её на мост, где в решающий момент перед ней появляются Ангел и Черт. Вопрос остаётся открытым: помогут ли ей эти сверхъестественные силы? Уйдёт ли она от превратностей судьбы и найдёт ли своё счастье? И, главное, что она выберет, когда даже потусторонние силы не смогут дать четкий ответ? Кого она послушает и чьи доводы окажутся более весомыми?

Сказочная история о сложном выборе

Создатели спектакля уверены, что зрителей ждёт не тяжёлая драма, а сказочная история на темы, которые понятны каждому. Спектакль наполнен глубокими философскими размышлениями и насыщен сложными пластическими композициями и оригинальными световыми интермедиями, которые создают уникальную атмосферу для зрителей.