Сэм Нил
Награды
Sam Neill
Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
