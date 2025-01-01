Меню
Награды и номинации Обри Плазы

Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 2025 Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2017 Золотая малина 2017
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
