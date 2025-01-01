Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Уэйн Ван
Награды
Награды и номинации Уэйн Ван
Wayne Wang
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Уэйн Ван
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1986
Драматургия
Номинант
Берлинале 1995
Специальный приз жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Гран-при за лучший фильм
Номинант
Лучший режиссер
Номинант
Гран-при за лучший фильм
Номинант
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667