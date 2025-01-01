Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джон Уэйн
Награды
Награды и номинации Джон Уэйн
John Wayne
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джон Уэйн
Оскар 1970
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1961
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1950
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1966
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1953
World Film Favorite - Male
Победитель
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру?
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре
Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет
«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга
Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)
Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667