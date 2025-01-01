Меню
Персоны
Ли Дэниелс
Lee Daniels
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ли Дэниелс
Оскар 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2009
Приз зрительских симпатий
Победитель
