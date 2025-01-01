Меню
Ромола Гарай
Награды
Награды и номинации Ромола Гарай
Romola Garai
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ромола Гарай
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
