Скоро все фильмы будут снимать при помощи ИИ и без актеров? Прогноз эксперта – эксклюзив «Киноафиши»

Из-за фильмов Петунью Дурсль ненавидят все фанаты «Гарри Поттера»: у сериала есть шанс рассказать ее настоящую историю

Москва, Турция и переезд в новый дом: что известно о продолжении сериала «Пингвины моей мамы» — премьера 14 ноября

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте

«Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

Бежит быстро и красиво, но в никуда: новый «Бегущий человек» официально стал худшей экранизацией Кинга за 2025 год

«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)

В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)

«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный