Персоны
Стив МакКуин
Награды
Награды и номинации Стив МакКуин
Steve McQueen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стив МакКуин
Оскар 1967
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1970
World Film Favorite - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1967
World Film Favorite - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
ММКФ 1963
Лучший актер
Победитель
