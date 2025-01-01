Меню
Награды и номинации Энтони Перкинс

Anthony Perkins
Оскар 1957 Оскар 1957
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961 Каннский кинофестиваль 1961
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1957 Золотой глобус 1957
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
