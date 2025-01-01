Меню
Хэзер Локлир
Награды
Награды и номинации Хэзер Локлир
Heather Locklear
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хэзер Локлир
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая женская роль
Победитель
