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Награды и номинации Мэттью Моррисон

Matthew Morrison
Награды и номинации Мэттью Моррисон
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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