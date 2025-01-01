Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Майлз Теллер
Награды
Награды и номинации Майлза Теллера
Miles Teller
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Майлза Теллера
BAFTA 2015
EE Rising Star Award
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший WTF момент
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Прорыв года
Номинант
Сандэнс 2013
Драматичный
Победитель
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667