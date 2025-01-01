Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала

5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову

У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями

Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде

«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)

Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось

«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)

Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы