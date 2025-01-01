Меню
Награды и номинации Джинджер Роджерс

Ginger Rogers
Награды и номинации Джинджер Роджерс
Оскар 1941
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1953
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Берлинале 1970
C.I.D.A.L.C. Серебряная медаль
Победитель
