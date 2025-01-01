Меню
Награды Уве Болл

Награды и номинации Уве Болл

Uwe Boll
Награды и номинации Уве Болл
Золотая малина 2009 Золотая малина 2009
Худший режиссер
Победитель
Премия за худшие достижения в карьере
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2006 Золотая малина 2006
Худший режиссер
Номинант
