Уве Болл
Награды
Награды и номинации Уве Болл
Uwe Boll
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Уве Болл
Золотая малина 2009
Худший режиссер
Победитель
Премия за худшие достижения в карьере
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2007
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2006
Худший режиссер
Номинант
