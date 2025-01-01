Меню
Награды и номинации Клаудия Кардинале

Венецианский кинофестиваль 1993 Венецианский кинофестиваль 1993
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1984 Венецианский кинофестиваль 1984
Best Actress
Победитель
Берлинале 2002 Берлинале 2002
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
