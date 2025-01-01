Меню
Клаудия Кардинале
Награды
Награды и номинации Клаудия Кардинале
Claudia Cardinale
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Клаудия Кардинале
Венецианский кинофестиваль 1993
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1984
Best Actress
Победитель
Берлинале 2002
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
