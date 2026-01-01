Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Пол Вайц
Награды
Награды и номинации Пол Вайц
Paul Weitz
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Награды
Награды и номинации Пол Вайц
Оскар 2003
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Берлинале 2005
Золотой берлинский медведь
Номинант
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
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«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
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