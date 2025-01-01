Меню
Роджер Мишелл
Награды
Награды и номинации Роджера Мишелла
Roger Michell
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Роджера Мишелла
Каннский кинофестиваль 2003
Премия AFCAE
Номинант
BAFTA 2015
Лучший мини-сериал
Победитель
Лучший мини-сериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Drama Serial
Номинант
