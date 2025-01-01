Меню
Киноафиша Персоны Роджер Мишелл Награды

Награды и номинации Роджера Мишелла

Каннский кинофестиваль 2003 Каннский кинофестиваль 2003
Премия AFCAE
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший мини-сериал
Победитель
Лучший мини-сериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Drama Serial
Номинант
Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза
