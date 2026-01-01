Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Награды и номинации Людивин Санье
Каннский кинофестиваль 2002
Женское откровение
Победитель
Берлинале 2002
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Берлинале 2001
EFP Падающая звезда
Победитель
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Чем крепче мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков экономит до 70% на отоплении
Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
Зря ждали целый год? 2 сезон «Олдскула» с Ароновой уже доступен для просмотра — и не обошлось без ложки дегтя
«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
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