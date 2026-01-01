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Награды и номинации Людивин Санье

Ludivine Sagnier
Награды и номинации Людивин Санье
Каннский кинофестиваль 2002 Каннский кинофестиваль 2002
Женское откровение
Победитель
Берлинале 2002 Берлинале 2002
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Берлинале 2001 Берлинале 2001
EFP Падающая звезда
Победитель
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