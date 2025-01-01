Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мартин Лоуренс
Награды
Награды и номинации Мартин Лоуренс
Martin Lawrence
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Мартин Лоуренс
Золотая малина 2012
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Спустя 15 сезонов фанатов «Сверхъестественного» до сих пор мучает вопрос: так был Бен сыном Дина или нет?
Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман
Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус
Фотки в соцсетях тут ни при чем: Кэмерон вложил сакральный смысл в название «Аватара» — и это отразилось в облике На’ви
Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок
Apple TV+ подхватил российскую моду на 90-е: их новый сериал вернет в прошлое — сюжет напоминает культовый «Престиж» Нолана
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают
Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса
Они — мастхев на 31 октября: лучшие классические ужастики, которые стали культовым кино
НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667