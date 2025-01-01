Меню
Персоны
Жан-Поль Бельмондо
Награды и номинации Жан-Поль Бельмондо
Jean-Paul Belmondo
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Жан-Поль Бельмондо
Каннский кинофестиваль 2011
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Career Golden Lion
Победитель
