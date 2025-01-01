Меню
Рене Тэйлор
Награды
Награды и номинации Рене Тэйлор
Renee Taylor
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Рене Тэйлор
Оскар 1971
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Номинант
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Номинант
