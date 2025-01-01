Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кэти Мориарти
Награды
Награды и номинации Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кэти Мориарти
Оскар 1981
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая актриса второго плана
Номинант
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти
6 героев и 1 знак: что значит родимое пятно в виде кометы, которое странствует по телам в «Облачном атласе»
Страницы ожили на экране и превратились в шедевры: 3 сериала 2025 года, основанные на культовых книгах
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров
Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить
Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)
Данелия высмеял нас с вами: философский смысл «Кин-дза-дза!» в СССР понимать не хотели даже цензоры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667