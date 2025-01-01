Меню
Томас Джейн
Награды
Награды и номинации Томас Джейн
Thomas Jane
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Томас Джейн
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
