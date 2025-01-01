Меню
Награды и номинации Чеви Чейз

Награды и номинации Чеви Чейз

Chevy Chase
Награды и номинации Чеви Чейз
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Best Motion Picture Acting Debut - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
 Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
