Персоны
Чеви Чейз
Награды
Награды и номинации Чеви Чейз
Chevy Chase
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
