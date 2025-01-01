Меню
Награды и номинации Дэна Эйкройда
Dan Aykroyd
Награды и номинации Дэна Эйкройда
Оскар 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1989
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 1995
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
