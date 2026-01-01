Театр «Русская песня». Основная сцена 12+
О спектакле

Спектакль «12 стульев» в Театре «Русская песня»

В Театре «Русская песня» зрителей ждет спектакль, основанный на бессмертном романе Ильи Ильфа «12 стульев». Идея постановки принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной, а режиссёр-постановщик — Нине Чусовой. В спектакле участвуют заслуженные артисты России: Николай Добрынин, Даниил Спиваковский, Валерий Ярёменко, а также народная артистка России Лариса Удовиченко и заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Кроме того, зрителей порадует выступление вокального ансамбля «Русская песня», ансамбля танца «Русские сезоны», балета «Живая планета» и фолк-рок-группы «После 11». Этот спектакль будет интересен не только любителям классики, но и тем, кто ценит оригинальные театральные интерпретации.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль «12 стульев» представляет собой новый театральный жанр, который сочетает элементы классической литературы, живого пения, выразительной хореографии и впечатляющей сценографии. Зрителей ждет увлекательное, смешное и запоминающееся зрелище, в котором знакомый сюжет романа Ильфа и Петрова подается в современном ключе.

На сцене разворачиваются события с участием узнаваемых персонажей, таких как Остап Бендер и Эллочка-людоедка, чьи забавные истории могут показаться актуальными и сегодня. Инсценировка была создана Ниной Чусовой, которая смогла сохранить оригинальный текст и передать дух 20-х-30-х годов прошлого века.

Действующие лица и исполнители

  • Вдова Грицацуева — народная артистка России Надежда Бабкина
  • Остап Бендер — Сергей Астахов
  • Ипполит Матвеевич Воробьянинов — заслуженный артист России Даниил Спиваковский / заслуженный артист России Валерий Ярёменко
  • Елена Боур — народная артистка России Лариса Удовиченко
  • Эллочка Щукина — Ксения Дежнева
  • Эрнест Щукин — Иван Замотаев

В спектакле также принимают участие Московский государственный ансамбль «Русская песня», ансамбль танца «Русские сезоны», балет «Живая планета» и фолк-рок группа «После 11».

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
8 октября четверг
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
13 ноября пятница
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
17 декабря четверг
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽

