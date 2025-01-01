Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Вэл Килмер Награды

Награды и номинации Вэл Килмер

Val Kilmer
Награды и номинации Вэл Килмер
Золотая малина 2023 Золотая малина 2023
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1997 Золотая малина 1997
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучший злодей
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996 MTV Movie & TV Awards 1996
Most Desirable Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Best Male Performance
Номинант
 Most Desirable Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992 MTV Movie & TV Awards 1992
Best Male Performance
Номинант
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше