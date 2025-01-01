Меню
Вэл Килмер
Награды
Награды и номинации Вэл Килмер
Val Kilmer
Награды и номинации Вэл Килмер
Золотая малина 2023
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Most Desirable Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Male Performance
Номинант
Most Desirable Male
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Male Performance
Номинант
