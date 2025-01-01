Меню
Мэрайя Кэри
Награды
Награды и номинации Мэрайя Кэри
Mariah Carey
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Мэрайя Кэри
Золотой глобус 2018
Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
