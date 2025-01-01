Меню
Киноафиша Персоны Хлоя Грейс Морец Награды

Награды и номинации Хлои Морец

Награды и номинации Хлои Морец
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Summer's Biggest Teen Bad A**
Победитель
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Biggest Badass Star
Победитель
Best Breakout Star
Победитель
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
